Verso Milan-Napoli: numeri e curiosità della sfida di San Siro

vedi letture

Domani sera, alle ore 20:45, andrà in scena il big match tra Milan e Napoli valevole per la decima giornata di Serie A. La partita tra le squadre di Paulo Fonseca ed Antonio Conte si giocherà a San Siro.

Numeri e statistiche

Dalla stagione 1927/28, Milan e Napoli si sono affrontate al Meazza, in Serie A, per 78 volte: nei match casalinghi, i rossoneri collezionato 34 vittorie, 26 pareggi e 18 sconfitte. Per quanto riguarda i gol, invece, i rossoneri ne hanno segnati 127 e ne hanno

subiti 80. La scorsa stagione la partita a San Siro è stata vinta dai rossoneri grazie al gol Theo Hernandez. Il terzino francese, a causa del rinvio di Bologna-Milan, dovrà saltare la sfida di domani per la squalifica rimediata dopo il match contro la Fiorentina.