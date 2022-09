Verso Milan-Napoli, sulla trequarti più De Ketelaere che Diaz

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, in vista della partita di domani sera contro il Napoli, Charles De Ketelaere sembra favorito per una maglia da titolare sulla trequarti alle spalle di Olivier Giroud. Brahim Diaz, dopo la titolarità in Champions League contro la Dinamo Zagabria, è pronto a dare il suo contributo partendo dalla panchina, anche se la scelta definitiva ancora non è stata fatta.