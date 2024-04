Verso Milan-Roma: la speciale sfida tra Giroud e Lukaku

Entriamo così nella settimana focus di Milan-Roma, in programma giovedì sera a San Siro per i quarti di finale di andata di Europa League. I rossoneri di Pioli sono reduci da un ottimo periodo di forma e di risultati: 7 vittorie di fila, 5 in campionato dopo il netto 3-0 di sabato pomeriggio contro il Lecce grazie alle reti di Pulisic, Leao e Giroud. E' proprio del bomber francese che si parla in questo breve focus, con alle porte l'imminente sfida contro un altro numero nove, Romelu Lukaku della Roma.

Giroud contro Lukaku: i numeri a confronto

Due attaccanti forti, con esperienza internazionale ma del tutto diversi tra loro: il francese rossonero è più abile nel gioco aereo e letale in area piccola, mentre l'ex attaccante dell'Inter può contare sulla sua forza fisica e progressione palla al piede. Per Giroud, attualmente sono 15 i gol totali realizzati tra campionato e coppe, conditi anche da ben 9 assist, invece per quanto riguarda Lukaku, 18 gol in 39 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.