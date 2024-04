Verso Milan-Roma, Pellegatti: "E' una sfida che mi mette i brividi"

vedi letture

Intervenuto così sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, celebre giornalista e tifoso rossonero ha parlato in merito all'attuale periodo del Milan, un mese ricco di sfide e partite importanti, con l'imminente gara di Europa League contro la Roma in programma giovedì sera a San Siro.

Una sfida che mette i brividi: "Il Milan ha ottenuto più punti rispetto alla Roma, ma i giallorossi stanno bene soprattutto per il derby appena vinto contro la Lazio. Noi siamo reduci da 5 vittorie consecutive in campionato, stiamo bene sul piano morale ma non si dovrà sbagliare giovedì a Milano e poi a Roma al ritorno. Sarà una partita speciale, con tanto pubblico, emozioni e tensioni: in questo momento una sfida così mi fa venire i brividi".