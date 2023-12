Verso Milan-Sassuolo, l’anno scorso a San Siro fu un’umiliazione storica per i rossoneri

Il Milan chiude il girone d’andata a San Siro ospitando il Sassuolo di Dionisi. I neroverdi non stanno vivendo una grande stagione a livello di risultati: la classifica dice 15esimo posto a quota 16 punti, a sole tre distanze dalla zona retrocessione. La squadra di Dionisi, però, anche quest’anno si è dimostrata di avere una forza in più contro le big, battendo l’Inter a San Siro e la Juventus a Reggio Emilia.

L’anno scorso la squadra di Stefano Pioli affrontò il Sassuolo in un momento di crisi apertissima a San Siro. Rimarrà storica la vittoria del Sassuolo contro il Milan per 2-5: un’umiliazione che il Milan si ricorderà per sempre