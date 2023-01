Verso Milan-Sassuolo, le statistiche della partita di San Siro

Fonte: statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it

STATISTICHE SULLE PARTITE

Arriva l'ultimo impegno di questo nefasto mese di gennaio, che era cominciato con i rossoneri vittoriosi a Salerno e a -5 dal Napoli. Adesso i punti di distacco sono 12, e ci sono state le eliminazioni in Coppa Italia e la sonora sconfitta in Supercoppa nel Derby d'Arabia. Ciliegina sulla torta avvelenata l'imbarazzante 0-4 subito in casa della Lazio di Sarri, che ha certificato una profonda crisi di gioco ma soprattutto mentale del Milan.

Pioli è chiamato a risolvere al volo il problema, o la stagione rischia di diventare un rebus anche in ottica piazzamento Champions.

Si giocherà il 29 gennaio, sarà la 18ma volta nella storia del Milan. Finora 8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

L'ultimo precedente è un 2-0 di Coppa Italia inflitto al Napoli nel 2019, con doppietta dell'appena arrivato Piatek.

Nel 2017 il Milan rimediò una sconfitta ad Udine in Serie A per 2-1: al gol di Bonaventura dopo 8 minuti risposero prima Thereau al 31' e De Paul al 73'. Nel 2012 il Milan Campione d'Italia batteva 3-0 il Cagliari con gol di Ibra, Nocerino e Ambrosini. C'è anche un precedente di Coppa Campioni nel 1963: a Madrid i rossoneri, Campioni in carica, persero 4-1 l'andata dei quarti di finale: a segno Amancio, Puskas, Di Stefano e Gento per i blancos, Lodetti per il Milan.

L'avversario di domenica è il Sassuolo, sarà la sfida n.21 contro i neroverdi, la n.11 in casa. Nei 10 precedenti a San Siro, 5 vittorie rossonere, 2 pareggi e 3 sconfitte. Il Milan è in serie negativa in casa col Sassuolo, le ultime due occasioni hanno visto i neroverdi festggiare. L'ultimo precedente risale al 28 novembre 2021, quando il Milan, avanti con gol di Romagnoli, subì la rimonta firmata Scamacca, autorete di Kjaer, e Berardi per l'1-3 finale.

Nella stagione 2020-21 finì 1-2: anche lì il Milan andò avanti con Calhanoglu, per poi essere rimontato dalla doppietta del subentrato Raspadori.

La terza sconfitta risale alla stagione 2014-15, ancora un 1-2, e ancora con il Sassuolo che ribalta il vantaggio iniziale di Poli con le reti di Sansone e Zaza.

Meritano menzione anche le vittorie del 2016-17, quando il Milan si impose per 4-3 con le prime reti rossonere di Manuel Locatelli e di Gabriel Paletta, e quella del 2015-16, in cui il Milan regolò i neroverdi con

un 2-1 (reti di Bacca e Luiz Adriano). In quella partita l'esordio di Gianluigi Donnarumma, all'età di 16 anni e 8 mesi, dodicesimo di sempre per precocità.

Non c'è mai stata una vittoria a San Siro, né del Milan né del Sassuolo, con più di un gol di scarto. La partita con più gol è stata il 4-3 citato poco fa.

Solo in un'occasione il Milan ha avuto giocatori espulsi in casa contro gli emiliani, era l'ultima giornata del 2013-14, i rossoneri vinsero per 2-1, con reti di Muntari e De Jong, e rigore finale di Zaza. La partita finì in 9 contro 10 per le espulsioni di De Sciglio e Mexes, e di Paolo Cannavaro per il Sassuolo.

Invece per il Sassuolo, oltre a questa espulsione, in due occasioni fu espulso il portiere Consigli.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Solo due giocatori hanno esordito in un Milan vs Sassuolo: Alessio Cerci (06/01/2015) e Gianluigi Donnarumma (25/10/2015).

Tre giocatori invece hanno salutato la maglia rossonera in un Milan vs Sassuolo: Kakà, Taarabt e Constant (18/05/2014).

Due giocatori hanno siglato il loro primo gol contro il Sassuolo a San Siro: sono i già citati Manuel Locatelli e Gabriel Paletta (02/10/2016).

Due giocatori hanno segnato la sua ultima rete in un Milan vs Sassuolo: Andrea Poli (06/01/2015) ed Alessio Romagnoli (28/11/2021).

Un allenatore ha concluso la sua avventura rossonera contro il Sassuolo a Milano: Clarence Seedorf (18/05/2014).

Nessuna doppietta mai realizzata al Sassuolo in casa; in tutto 11 giocatori hanno segnato al Sassuolo, ma solo in due hanno segnato almeno 2 gol a San Siro: Carlos Bacca e Nigel De Jong.

Il colombiano è l'unico ad avere segnato sia in casa che in trasferta al Sassuolo, e condivide con Suso il primato di 3 gol segnati ai neroverdi, ma lo spagnolo li ha fatti tutti in trasferta.

L’arbitro designato per Milan vs Sassuolo di domenica è Giua della sezione di Olbia. Complessivamente, ha diretto il Milan in una sola occasione, il 2-0 con cui il Milan ha superato la Salernitana a San Siro nella scorsa stagione, il 4 dicembre 2021, con gol di Kessié e Saelemaekers.