Verso Milan-Torino: entrambe non hanno squalifiche pendenti dalla scorsa stagione

Nella serata di domani Milan e Torino faranno il loro esordio in Serie A. Entrambe le squadre arrivano alla sfida di San Siro cariche dopo un precampionato più che positivo, ma soprattutto con la rosa al completo, fatta l'eccezione di qualche infortunato.

Nè il Milan né il Torino hanno squalifiche pendenti dalla scorsa stagione, motivo per il quale sia Paulo Fonseca che Vanoli avranno praticamente a disposizione tutti i giocatori migliori per quest'esordio. La notizia positiva sta anche nel fatto che entrambe non hanno neanche un diffidato, quindi non c'è il rischio che possano esserci assenze nelle prossime giornate.

Come anticipato, però, mancheranno all'appello quanto meno gli infortunati, che sono Sportiello e Florenzi per il Milan, Schuurs per il Torino.