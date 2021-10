Verso Milan-Verona, il bilancio complessivo delle sfide giocate con i veneti

Sarà la 73esima volta in assoluto che Milan e Verona si incontreranno in un match ufficiale. Il bilancio è a favore dei rossoneri, che hanno ottenuto 30 vittorie e 29 pareggi, perdendo in 13 occasioni. L'ultimo precedente risale al marzo scorso quando la formazione di Stefano Pioli, in occasione della ventiseima giornata di Serie A, si impose per 2-0 al Bentegodi grazie alle reti di Krunic e Dalot.