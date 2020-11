Verso Napoli-Milan, Elmas favorito su Zielinski: il polacco ha sofferto di più la malattia

Entrambi positivi nello stesso periodo, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas non hanno vissuto in egual modo la convalescenza. Il centrocampista polacco ha accusato di più la malattia rispetto al collega macedone, come riporta Sky Sport. Per l'ex Empoli servirà maggior tempo per riacquisire la condizione migliore, ha sofferto di più rispetto ai compagni e per questo dovrebbe spuntarla Elmas nel ballottaggio in mediana.