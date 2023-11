Verso Newcastle-Milan, biglietti in vendita da mercoledì. Prezzo: 72 euro

AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Newcastle-Milan, sfida valevole per la 6ª giornata del Gruppo F di Champions League in programma mercoledì 13 dicembre alle 20.00 (ora locale) a St James' Park, saranno disponibili sul sito Vivaticket e verranno venduti secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12 di mercoledì 22 novembre alle ore 23:59 di domenica 26 novembre

Fase CRN: dalle ore 12.00 di lunedì 27 novembre e fino a esaurimento.

Il prezzo del biglietto sarà di 72€ cadauno.

A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, sulla quale sarà indicato il luogo in cui poter ritirare il biglietto.