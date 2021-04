In vista della sfida di domani contro la Sampdoria, è in atto un ballottaggio tra Pierre Kalulu e Diogo Dalot, con il francese che sembra al momento favorito sull'esterno portoghese in prestito dal Manchester United. Contro la Sampdoria, in quel ruolo, ha giocato Saelemaekers che domani verrà schierato nel suo ruolo abituale.