Verso Real Madrid-Milan, a centrocampo ballottaggio Krunic-Pobega

Domani pomeriggio si giocherà Real Madrid-Milan, amichevole di lusso in cui i rossoneri si metteranno alla prova contro un avversario di altissimo livello anche in previsione del ritorno in Champions League dopo tanti anni. Anche oggi mister Pioli ha lavorato con intensità a Milanello, e le prove effettuate dal tecnico rossonero raccontano di un ballottaggio nei due di centrocampo: con Bennacer ancora out per il Covid e Franck Kessie non ancora tornato al lavoro dopo gli impegni con la Costa d'Avorio, ci sono tre giocatori per due posti da titolare. Sandro Tonali, sempre schierato dall'inizio in questo pre campionato, sarà nell'11 iniziale anche domani. Il posto restante se lo giocano Tommaso Pobega e Rade Krunic, che Pioli potrebbe tornare a schierare sulla linea mediana.