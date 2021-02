La Roma è la squadra che ha raccolto più punti in casa in Serie A: 30 in 12 partite, per una media di 2,50 inferiore solamente a quella dell’Inter (2,55, con 28 punti in 11 gare). Il Milan è la migliore squadra per rendimento esterno, sia in termini assoluti, con 28 punti in 11 partite, che per media, 2,55 a gara.