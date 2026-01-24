Verso Roma-Milan: oggi test decisivo per Saelemaekers
Già il fatto che ieri sia tornato ad allenarsi in gruppo è positivo, ma per capire cosa ne sarà di Alexis Saelemaekers in vista della partita di domani contro la Roma bisogna aspettare la rifinitura di oggi pomeriggio a Milanello. Il belga farà il possibile per essere della sfida, essendo lui il grande ex, ma il fastidio accusato contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato quasi costringe Massimiliano Allegri a predicare calma.
Contro un avversario come Wesley c'è bisogno di attenzione ma soprattutto rapidità, motivo per il quale la prima alternativa a Saelemaekers è Athekame, ma come detto il belga farà il possibile per non saltare la partita e dare il suo contributo, più che prezioso, ai compagni.
