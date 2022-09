Verso Salisburgo-Milan, dirige il croato Jovanovic: l'unico precedente sorride ai rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Srdjan Jovanovic l'arbitro di Salisburgo-Milan, gara valida per la prima giornata del gruppo E di Champions League. Il fischietto croato dirigerà per la seconda volta un match dei rossoneri, che sotto la sua direzione hanno già giocato una sfida di Europa League nel settembre 2018. In quel caso il Milan riuscì a vincere in Lussemburgo contro il Dudelange grazie al gol di Higuain.