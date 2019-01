Verso Samp-Milan di Coppa Italia: possibile chance dal primo minuto per Conti

In vista del match valido per gli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma il prossimo 12 gennaio a Marassi, Rino Gattuso potrebbe decidere di dare una chance dal primo minuto anche ad Andrea Conti, che deve piano piano aumentare il minutaggio per ritrovare la forma migliore dopo i due gravi infortuni al ginocchio. A riferirlo è Tuttosport.