Verso Sampdoria-Milan, il bilancio complessivo tra doriani e rossoneri

Fonte: magliarossonera.it

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Sarà la sfida n.149 contro i doriani, la n.74 in trasferta. Bilancio positivo per il Milan: 32 vittorie, 21 pareggi e 20 sconfitte. Limitando la statistica alla sola Serie A, sarà la sfida n.129, la n.65 a Marassi; 26 vittorie, 19 pareggi e 19 sconfitte, 99 gol fatti e 72 subiti. Il prossimo gol sarà quindi il 100mo segnato in Serie A in casa della Samp.