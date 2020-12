Verso Sassuolo-Milan, ecco come arrivano i neroverdi

De Zerbi, dopo l'1-1 di Firenze di mercoledì sera, dovrebbe rimescolare le carte. In porta Consigli, in difesa nel 4-2-3-1 solita sfida Toljan-Ayhan-Muldur (nell'ordine) per una maglia da titolare contro il Milan. Al centro della difesa dovrebbero rivedersi Marlon e Ferrari, a sinistra Rogerio dovrebbe vincere il ballottaggio con Kyriakopoulos. Assente Locatelli per squalifica, spazio al ritorno di Maxime Lopez con Bourabia ma occhio alla 'sorpresa' Magnanelli dal 1' minuto. Ci sarà Caputo in avanti? Ciccio ha bisogno di giocare e dopo la mezz'ora di Firenze potrebbe partire dal 1' minuto con il tridente offensivo titolare formato da Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle (con Defrel pronto a entrare nella ripresa).