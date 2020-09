Verso Shamrock Rovers--Milan, gli irlandesi vincono 3-0 in campionato

Il Milan affronterà giovedì 17 settembre, in Irlanda, lo Shamrock Rovers in una gara secca valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Gli irlandesi, che hanno ricominciato ormai da tempo con gli impegni ufficiali, sabato 12 novembre hanno vinto in campionato battendo il Cork 3-0 grazie ad una doppietta di Greene e la rete di Farrugia. Lo Shamrock è in testa al campionato iralndese con 29 punti grazie allo score di 9 vittorie e 2 pareggi in 11 partite.