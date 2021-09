Verso Spezia-Milan, il bilancio dei rossoneri con l'arbitro Manganiello

Sarà la quinta direzione con il Milan per Gianluca Manganiello, arbitro designato per l'incontro di domani previsto in casa dello Spezia. Il direttore di gara ha collezionato 65 presenze in Serie A nel corso della sua carriera mentre i rossoneri sotto la sua direzione hanno ottenuto due vittorie e due pareggi. L'ultimo match risale alla stagione 2019-2020, in occasione di Milan-Sassuolo terminata sul finale di 0-0