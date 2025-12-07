Verso Torino-Milan: data, ora, diretta TV e classifica aggiornata

Verso Torino-Milan: data, ora, diretta TV e classifica aggiornataMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:24News
di Manuel Del Vecchio

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 30*
Milan 28 
Napoli 28
Roma 27 
Bologna 24
Como 24*
Juventus 23 
Sassuolo 20*
Lazio 18 
Udinese 18 
Cremonese 17
Atalanta 16*
Torino 14 
Lecce 13 
Cagliari 11 
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Verona 9*
Fiorentina 6*

*una partita in più