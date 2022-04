Verso Torino-Milan, tra i granata non ci sarà Mandragora

Fonte: tuttomercatoweb.com

Juric si ritroverà ad affrontare il Milan senza Rolando Mandragora: l’annuncio dell’assenza del centrocampista è arrivato durante la conferenza stampa della vigilia, il giocatore è costretto al forfait per un problema muscolare. "Ma non dovrebbe essere nulla di grave, spero di riaverlo già per la prossima" ha dichiarato il croato, che durante la rifinitura di ieri ha provato Ricci al fianco di Lukic a centrocampo e la coppia Pobega-Brekalo alle spalle di Belotti. L'unico ballottaggio riguarda la difesa, con Buongiorno e Rodriguez a sfidarsi per affiancare Izzo e Bremer mentre in porta e sugli esterni verranno confermati Berisha, Singo e Vojvoda.