Verso Turchia-Italia, prime prove tattiche: Tonali in mezzo, davanti tridente atipico

Prime prove tattiche per il ct Roberto Mancini in vista della sfida amichevole di martedì sera a Konya contro la Turchia, la prima dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022. In una Coverciano blindata - annullate le conferenze stampa del week-end - il ct ieri ha testato l'11 che potrebbe scendere in campo tra due giorni, molto diverso da quello visto al Barbera. In difesa, rivela 'Repubblica', testati De Sciglio, Acerbi, Chiellini e Biraghi. Pessina, Cristante e Tonali i centrocampisti, mentre in attacco il tridente era composto da Zaniolo, Scamacca e Raspadori.