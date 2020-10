Verso Udinese-Milan, la probabile formazione dei rossoneri

Dopo il turnover in Europa League, contro l'Udinese tornano dal primo minuto Calhanoglu, Kessie e Theo Hernandez. Si rivedono Rebic e Hauge tra i convocati, ma dal primo minuto partirà ancora Rafael Leao, in un ottimo momento di forma. A destra torna titolare Saelemaekers al posto di Castillejo, non convocato per un risentimento muscolare. In porta torna Donnarumma, risultato negativo al tampone per il Covid-19. Questa quindi la probabile formazione dei rossoneri in vista della gara contro l'Udinese:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leão, Ibrahimovic.