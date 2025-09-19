Verso Udinese-Milan: prima da titolare in rossonero per Pietro Terracciano

di Enrico Ferrazzi

Dopo aver esordito in gare ufficiali domenica scorsa contro il Bologna, entrando in campo durante la ripresa al posto dell'infortunato Mike Maignan, Pietro Terracciano è pronto a fare il suo debutto da titolare nel Milan domani sera nella trasferta sul campo dell'Udinese. Il francese ha lavorato anche ieri a parte e non sarà quindi a disposizione. Tra i pali ci sarà quindi l'ex Fiorentina. Lo riferisce stamattina Tuttosport

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
 