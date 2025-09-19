Verso Udinese-Milan: prima da titolare in rossonero per Pietro Terracciano

vedi letture

Dopo aver esordito in gare ufficiali domenica scorsa contro il Bologna, entrando in campo durante la ripresa al posto dell'infortunato Mike Maignan, Pietro Terracciano è pronto a fare il suo debutto da titolare nel Milan domani sera nella trasferta sul campo dell'Udinese. Il francese ha lavorato anche ieri a parte e non sarà quindi a disposizione. Tra i pali ci sarà quindi l'ex Fiorentina. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY

