Verso Venezia-Milan: Krunic e Bakayoko in ballottaggio

Stefano Pioli studia la miglior formazione da opporre al Venezia nel lunch match della 21esima giornata di campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero non ha ancora deciso chi schierare a centrocampo al fianco di Tonali. Il ballottaggio è tra Bakayoko e Krunic, sempre che il modulo rimanga un 4-2-3-1. In caso di 4-3-3, osserva il quotidiano romano, la posizione di interno sarebbe funzionale al bosniaco proprio come si è visto a tratti contro la Roma.