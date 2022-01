Ventiseiesimo confronto in campionato tra Venezia e Milan: 15 i successi rossoneri, 4 quelli veneti, 6 i pareggi. In casa dei lagunari 12 i precedenti: anche qui conduce il Milan per 7 vittorie a 3 (2 pareggi). È la prima sfida al Penzo dal febbraio 2002 (4-1 per i rossoneri nell'occasione). Lo riporta Opta.