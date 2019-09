Verso Verona: formazione confermata, Piatek unica "novità"

Tutto confermato... o quasi. Come riporta il quotidiano Tuttosport, contro il Verona l’unica “novità” sarà l’inserimento di Piatek al centro del tridente offensivo. Per il resto, stessa formazione schierata contro il Brescia, con Castillejo ad agire da trequartista/falso nove alle spalle del pistolero e Suso a completare l’attacco. In mezzo al campo spazio al trio Calhanoglu-Bennacer-Kessié, mentre in difesa, davanti a Donnarumma, ci saranno Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodríguez.