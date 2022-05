Verso Verona-Milan, gli scaligeri sono la squadra che finisce più volte in fuorigioco

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera il Milan giocherà contro il Verona in trasferta, match valido per la terzultima giornata del campionato di quest’anno. Consultando i dati pubblicati sul sito della Lega Serie A, ci accorgiamo che il Verona è la squadra che più volte finisce in fuorigioco in questa stagione. Gli uomini di Tudor sono stati pizzicati in offside per ben 92 volte. Al secondo posto di questa classifica c’è l’Empoli con 79, seguito dal Torino con 77. Il Milan è quarto con 75.