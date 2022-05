Verso Verona-Milan, l'ultima rete rossonera siglata al Bentegodi è di Dalot

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera il Milan sarà ospitato al Bentegodi dal Verona in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A. La gara più recente giocata in casa degli scaligeri risale al marzo 2021, quando i rossoneri si imposero per 0-2 grazie alle reti di Krunic e Dalot, ultimo giocatore del Milan ad aver segnato una rete ai gialloblu in trasferta.