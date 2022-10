Verza su Milan-Juve: "Non c'è una favorita, squadre sullo stesso livello"

MilanNews.it

Vinicio Verza, doppio ex di Juve e Milan, si è così espresso a tuttojuve sul match di domani: "Sarà una partita divertente, il Milan viene da una batosta non indifferente al contrario della Juve che si è esaltata dal successo sul Maccabi. Le due squadre lottano per due obiettivi diversi: la prima vuole riprendersi, la seconda ambisce ad ottenere il terzo risultato utile di fila. Vincerà la squadra migliore. Qui non c'è un favorito. Mi piacerebbe che la vincesse una delle due, non vorrei vedere un pareggio che non serve a nessuno. Milan e Juve sono due squadre sullo stesso livello, ci sarà molto equilibrio. Il fattore decisivo, a mio parere, potrebbe essere un episodio, come un calcio di rigore o un espulsione".

Giocheresti 1€ sullo scudetto della Juventus?

"Onestamente no, ma non lo avrei giocato nemmeno sul Milan lo scorso anno. Ero convinto che ci fossero squadre più attrezzate come Juve o Inter, invece poi il campo mi ha smentito. Chissà, magari succederà così anche quest'anno (sorride ndr)".