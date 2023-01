Vianello all'intervallo di Lazio-Milan: "Il nostro Milan si è perso. Secondo portiere imbarazzante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Vianello, direttore di Rai Radio1 e grande tifoso rossonero, all'intervallo di Lazio-Milan 2-0 commenta così il momento della squadra di Pioli: "Il nostro Milan si è perso. Secondo portiere davvero imbarazzante, ma tutta la squadra distrutta e senza nerbo in pochi giorni. Per la prima volta dopo due anni stupendi la voglia di cambiare canale per evitare il peggio".