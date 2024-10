Vice-Theo: in tre per un posto contro Udinese e Bologna

Theo Hernandez non sarà a disposizione di Fonseca per le partite contro Udinese e Bologna, le prossime due sfide di campionato. Il francese invece sarà fresco e disponibile per la partita contro il Club Brugge di martedì prossimo in Champions League. In Serie A, però, il tecnico portoghese dovrà trovare delle contromisure e capire come sostituire il numero 19 rossonero.

Come sottolinea questa mattina Tuttosport sono tre le soluzioni a disposizione di Fonseca. C'è Filippo Terracciano che è forte dei precedenti: in una delle uniche altre due volte che Theo non è partito dall'inizio, l'ex Verona è partito dall'inizio (nell'altra occasione giocò Saelemaekers oggi alla Roma) e potrebbe farlo anche con l'Udinese. In alternativa Fonseca può pescare dal Futuro: c'è Alex Jimenez, che Ibra aveva incoronato ufficialmente come vice Theo a inizio stagione, e c'è Davide Bartesaghi che un po' di spazio lo ha avuto quest'anno.