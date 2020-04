VIDEO - Boateng: "Berlusconi mi convinse a tornare in un minuto"

Kevin-Prince Boateng, ex centrocampista ed attaccante rossonero, ha raccontato a "Calciomercato - L'originale" su Sky Sport il momento del secondo approdo in rossonero, dove fu decisiva una telefonata di Silvio Berlusconi: "Mi aveva già convinto dopo avermi chiamato. Siamo arrivati a casa sua, lui mi ha detto: "Figlio mio, ho pensato a tanti giocatori per dare un regalo ai tifosi, ho pensato, perché non torni?". Gli ho detto che sarei tornato subito. Poi abbiamo parlato di calcio, di formazione, lui dal primo giorno mi ha sempre detto di vedermi come prima punta, mentre Allegri mi vedeva più indietro".

Guarda il video di Sky Sport: