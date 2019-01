VIDEO - Borriello: "La società rossonera è forte ma ci vorranno degli anni per tornare a vincere"

Marco Borriello, ex attaccante rossonero ora all'Ibiza, ha parlato della situazione in casa rossonera: "Al Milan manca ancora tanto, anche se sono arrivati personaggi come Maldini e Leonardo che conoscono la strada per la vittoria. Per costruire una squadra per vincere ci vogliono anni. La società è forte, ha grandi potenzialità economiche. Di Gattuso non mi meraviglio, la squadra rispecchia quello che era Gattuso giocatore, un lavoratore, anche se vai sotto col risultato non demordi. E' bello vedere una mentalità del genere, ma a livello tecnico c'è qualcosa in meno rispetto alle squadre al vertice. Quando Gattuso era un mio compagno di squadra era già un allenatore, dava già indicazioni in campo".