VIDEO - Gli auguri di Natale da parte del Settore Giovanile rossonero

È stato un anno importante per tutto il Settore Giovanile rossonero, con la nomina di Vergine come nuovo Responsabile e di Guidi come nuovo allenatore della Primavera. Ma l'impegno dei rossoneri per i più giovani non si ferma solo alle categorie più in vista come la Primavera ma abbraccia tutte le formazioni Under, anche Femminili. Un impegno e dedizione che poi viene ricambiato dal lavoro, la passione e la gioia di tutti i bambini, ragazzi e ragazze della grande famiglia rossonera. In calce alla news il video di auguri di Natale da parte loro.