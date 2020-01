VIDEO - Ibrahimovic al Milan, i momenti chiave dal 2010 al 2020

I momenti chiave della carriera di Ibra, dal primo arrivo al Milan al suo ritorno.

28 agosto 2010: Il Milan ottiene Ibra in prestito dal Barcellona: lo svedese è reduce da una stagione di contrasti con Pep Guardiola e Gallianin ne approfitta per rinforzare i rossoneri.

7 maggio 2011: Zlatan centra una grande prima stagione col Milan: vince il suo primo e unico scudetto rossonero dopo lo 0-0 all'Olimpico contro la Roma, l'ennesimo titolo nazionale per lui

6 maggio 2012: doppietta per Ibra nel derby, sarà capocannoniere con 28 reti. L'Inter però atte comunque i rossoneri 4-2; lo scudetto va alla Juve. Primo anno senza vittorie in campionato per Ibra

18 luglio 2012: Iba passa al PSG, con cui segnerà 156 reti in 180 partite, servendo anche 60 assist. Vince 4 volte la Ligue 1, poi 3 Supercoppa Francese, 3 Coupe de la Ligue e 2 coppe di Francia.

1 Luglio 2016: dopo i tanti trofei in Francia, viene ingaggiatoo a parametro zero dallo United di Mourinho, vince il Community Shield al debutto contro il Leicester.

20 aprile 2016: dopo il successo in coppa di Lega col Southampton a febbraio, deciso da una doppietta, arriva il primo hrande infortunio: la rottura del crociato in Europa League contro l'Anderlecht.

24 maggio 2017: Ibra è out per infortunio, ma il suo United va comunque avanti e vince l'Europa League in finale contro l'Ajax: è il primo grande trofeo internazionale per lui, spezzata la maledizione.

23 marzo 2018: nella seconda stagione ai red devils solo 7 presenze in Premier, l'ultima col Burnlea DIcembre. Il 22 Marzo rescinde con lo United, il giorno dopo firma per i Galaxy in MLS.