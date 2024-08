VIDEO - Il primo gol in Serie A di Morata con la maglia del Milan

Lo ha detto subito all'inizio dell'intervista post partita: gliele sono capitate tutte. Rigore, prima concesso e poi revocato, gol in fuorigioco annullato, gol ed ammonizione. L'esordio ufficiale a San Siro di Alvaro Morata con la maglia rossonera non è stato perfetto, è mancata la vittoria, ma il numero 7 è riuscito immediatamente a lasciare il segno. Prima con l'atteggiamento e la grinta, poi con il gol che ha dato il via alla rimonta rossonera. Una rete da attaccante quasi vecchia scuola, da opportunista vero: una puntata velenosa ad intercettare un tiro un po' sbilenco di Reijnders. La Lega Serie A celebra lo spagnolo con un video pubblicato sui social.