VIDEO - Kjaer torna su Eriksen: "Ho reagito come uno qualunque"

Capitan Simon Kjaer torna a parlare del pomeriggio forse più lungo della sua vita. "Abbiamo reagito basandoci sulle nostre emozioni. Lo spirito del gruppo ci ha aiutato perché è per noi fondamentale. È stato un pomeriggio che non dimenticheremo mai. Siamo felici che Eriksen sia ok e con la sua famiglia, ora dovrà iniziare un lungo processo e spero che possa avere il tempo necessario. Invito le persone a fargli avere quel tempo con la sua famiglia. Il resto della squadra andrà avanti continuando a lavorare sulle cose che possiamo controllare, come giocare a calcio. Il supporto che abbiamo avuto l'altro giorno è una delle cose più incredibili che mi siano mai capitate. Il mio intervento? Ho reagito come avrebbe fatto chiunque altro", le dichiarazioni dell'eroico difensore del Milan e della Nazionale danese in conferenza stampa.