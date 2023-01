VIDEO - Maldini: "Fiducia in Pioli intatta? Che domande..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, dalla zona mista dell'Olimpico, ha parlato così dopo il pesante ko del Milan contro la Lazio per 4-0: "E' un momento delicato, ma siamo comunque secondi da soli quindi non è un grande disastro. E siamo agli ottavi di Champions. Dobbiamo ritrovare un po' di serenità. Le ultime 5 partite? Non direi 5... Sennò ci mettiamo anche Salerno e quella con la Roma. E' un momento, soprattutto psicologicamente non il migliore. Fiducia in Pioli rimasta intatta? Speravo di non sentire questa domanda, ma dico di sì. Dopo quello che è stato detto e stato fatto... Come se ne esce? Vi ricordo che siamo secondi in classifica, dopo aver vinto lo scudetto ed essendo agli ottavi di Champions. Le critiche ci stanno, ma guardiamo anche i fatti. Se ne esce col lavoro e con un po' di compattezza. La squadra non sta giocando bene, non è n grande condizione psicofisica, ma siamo lì".