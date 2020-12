VIDEO - Milan a +5, Verdoliva e Casoni in "fuga" a Telenova

Stanno diventando sempre più virali, tra i tifosi milanisti, le gag del duo di Telenova Jacopo Casoni-Marco Verdoliva. Il giornalista e l'opinionista di dichiarata fede milanista, al termine di Milan-Fiorentina, hanno inscenato una "fuga" in motorino (con tanto di caschi) mimando il 5 e, con in sottofondo, la canzone "E la vita la vita" diventata, per l'occasione, "E la fuga, la fuga".