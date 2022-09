VIDEO - Milan, aperte le votazioni per il gol del mese di settembre

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ogni mese i canali social del club rossonero hanno pubblicato un video per mettere in competizione i migliori gol segnati dai giocatori del Milan; in questo caso si tratta del mese di settembre. In gara c'è il gol di Tommaso Pobega in Champions League contro la DInamo, lo slalom speciale di Leao contro l'Inter nel derby vinto 3-2, l'opportunismo di Giroud contro il Napoli su assist di Theo e il destro a giro di Kosovare Asllani contro il Parma in Serie A Femminile.