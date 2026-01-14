VIDEO MN - Allegri tedoforo per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026: che bagno di folla!

Continua il percorso della Fiamma Olimpica in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che andranno in scena dal 6 al 22 febbraio. E oggi a portarla per un breve tratto a Borgomanero è stato anche il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, che è apparso visibilmente emozionato. L'allenatore rossonero, qualche giorno fa, aveva commentato così: "Per quanto riguarda la fiamma olimpica sono contento, sarà un'emozione ed un'esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità".

Questo il video girato dagli inviati di Milannews.it: