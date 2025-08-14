VIDEO MN - Athekame è atterrato a Linate. Ora andrà alla clinica La Madonnina per le visite mediche

VIDEO MN - Athekame è atterrato a Linate. Ora andrà alla clinica La Madonnina per le visite mediche
Oggi alle 11:07News
di Enrico Ferrazzi

Zachary Athekame è atterrato intorno alle 10.45 a Linate. Il terzino destro svizzero arriva a titolo definitivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Ora il giocatore è atteso ora clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche di rito con il Milan, mentre nel pomeriggio sarà a Casa Milan per la firma sul contratto. 

Ecco il video con l'uscita in auto del nuovo calciatore rossonero dallo scalo dei voli privati di Linate: 