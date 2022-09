Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Terminate le visite mediche alla clinica La Madonnina, Sergino Dest è arrivato pochi istanti fa al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. La destinazione successiva del giovane terzino americano che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona sarà Casa Milan per la firma del contratto.