VIDEO MN - Galliani: "Auguro a Pioli di essere il quinto allenatore a vincere la Champions League con il Milan”

© foto di Pietro Mazzara

Adriano Galliani e Stefano Pioli hanno parlato dal palco dello Sheraton di San Siro, durante l'evento di presentazione del libro "Milanello" di Peppe Di Stefano:

- Interviene mister Pioli sul palco: "A Milanello c’è un senso di appartenenza unico. C’è una serenità speciale che ti mette nelle condizioni di far felici tutti perché siamo una grande famiglia. Un grande allenatore diceva che la squadra invisibile è la più importante. Le cose grandi si costruiscono dal basso e noi siamo molto solidi li. La prima volta che sono entrato a Milanello ero molto emozionato e mi sono sentito a mio agio. A Milanello c’è tutto per metterci in condizioni di lavorare bene. La prima volta che sono entrato a Milanello è stato emozionante, mi sono sentito subito a mio agio. Abbiamo innovato Milanello, adesso la 5 è molto più piccola”.

Domanda di nuovo a Galliani: Il fantasma c’è? “Questa storia del fantasma l’ho sentita anche io. Sono stato a Milanello 3-4mila volte, non l’ho mai sentito. Dicevano questa cosa qua, ma non l’ho mai incontrato. Voglio dire a Pioli una cosa: tutti gli allenatori sono stati nella 5 tranne Seedorf che ha preso la 42, che era quella del presidente dicendo che aveva avuto l’autorizzazione del presidente, ma non era vero”

Braida: “Ma lui non era l’allenatore, ma Obama (Il pubblico apprezza l’aneddoto tra le risate generali, ndr)”.