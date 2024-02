VIDEO MN - Il Milan è arrivato all'U-Power Stadium di Monza



Tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza dove, tra poco più di un'ora, ci sarà il fischio di inizio della partita tra Monza e Milan, sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Proprio in questi istanti, nei pressi dell'impianto brianzolo, è arrivato il pullman rossonero salutato, nella trasferta più vicina del campionato, da diversi tifosi del Diavolo. Di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: Domenica 18 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power, Monza

TV: Dazn, Zona DAZN

Web: MilanNews.it