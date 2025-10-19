VIDEO MN - Il pullman del Milan è arrivato a San Siro

VIDEO MN - Il pullman del Milan è arrivato a San Siro
© foto di Nicholas Reitano
Oggi alle 19:25News
di Niccolò Crespi
fonte Antonello Gioia

Come riportato dal nostro inviato Antonello Gioia, il pullman del Milan è appena arrivato a San Siro in vista della sfida di questa sera alle 20.45 contro la Fiorentina. I rossoneri sono stati accolti da cori e applausi da parte dei tifosi milanisti, pronti a riempire San Siro per una sfida molto importante per il Milan di Allegri. 

https://www.instagram.com/reel/DP_71IOCNb-/?igsh=MTZpbnNyenRjdGh0NA%3D%3D