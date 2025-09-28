VIDEO MN - L'arrivo del Milan a San Siro per la gara contro il Napoli

vedi letture

Il pullman del Milan è arrivato pochi istanti fa a San Siro in vista della gara contro il Napoli valida per la 5^ giornata di Serie A. La squadra rossonera di Max Allegri è stata accolta dagli applausi e dai cori dei tanti tifosi milanisti presenti fuori dallo stadio milanese. ll calcio d'inizio della partita è in programma alle 20.45.

Ricordiamo che in occasione di Milan-Napoli di questa sera la Curva Sud Milano torna a cantare e sostenere la squadra anche a San Siro. Una notizia importante, comunicata ieri direttamente dai canali social della Curva: “Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina. Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala. Noi siamo il Milan!”.

