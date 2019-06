VIDEO MN - L'arrivo di Riso (agente di Sensi) a Casa Milan

Beppe Riso a Casa Milan per discutere di Stefano Sensi. Sono giorni decisivi per il futuro del centrocampista del Sassuolo, uno dei principali obiettivi dei rossoneri per la mediana. Al momento, però, la distanza tra le parti è ancora ampia. Il manager del giocatore è arrivato in via Aldo Rossi per fare il punto della situazione.